Halloween Run au Maho La Guère Ancenis-Saint-Géréon

Halloween Run au Maho La Guère Ancenis-Saint-Géréon vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Run au Maho

La Guère Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Sors ton costume, lace tes baskets et viens affronter la nuit… Le parcours est hanté, les créatures sont de sortie, et chaque pas te rapproche de l’horreur !

Parcours de 3km ou 5km.

Course ouverte à tous ambiance 100% halloweenesque

Déguisement fortement recommandé… voire indispensable

Prêt(e) à courir pour ta vie ?

Boisson et surprise à l’arrivée

Déconseillé 16 ans

Les dossards sont à récupérer au Maho du mardi au samedi à partir de 18h30 à compter du 15 octobre .

La Guère Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 21 96 75 maho.bar.club44@gmail.com

English :

Get out your costume, lace up your sneakers and come face the night… The course is haunted, the creatures are out, and every step brings you closer to horror!

German :

Hol deinen Anzug raus, schnür deine Turnschuhe und stell dich der Nacht… Auf der Strecke spukt es, die Kreaturen sind unterwegs und jeder Schritt bringt dich dem Horror näher!

Italiano :

Tirate fuori il costume, allacciate le scarpe da ginnastica e affrontate la notte… Il percorso è infestato, le creature sono fuori e ogni passo vi avvicina all’orrore!

Espanol :

Saca tu disfraz, ponte las zapatillas y enfréntate a la noche… El recorrido está embrujado, las criaturas han salido, ¡y cada paso te acerca más al horror!

