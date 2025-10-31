HALLOWEEN RUN Lassay-les-Châteaux
HALLOWEEN RUN Lassay-les-Châteaux vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN RUN
Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2025-10-31 19:00:00
2025-10-31
Participez à une course absolument effrayante !
Course adultes nocturne dans une ambiance absolument effrayante, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.
Halloween Run Épreuve de Course à pied festive
Déguisement obligatoire
ATTENTION lampe frontale obligatoire
Halloween Run
Lassay les Châteaux
8km voire + où –
Vendredi 31 octobre
premier départ 19h00
Inscription auprès de l’association Son de Vie .
Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 80 24 52 86
English :
Take part in an absolutely frightening race!
German :
Nimm an einem absolut gruseligen Rennen teil!
Italiano :
Partecipate a una gara assolutamente spaventosa!
Espanol :
¡Participe en una carrera absolutamente aterradora!
