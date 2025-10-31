HALLOWEEN RUN Lassay-les-Châteaux

HALLOWEEN RUN Lassay-les-Châteaux vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN RUN

Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Participez à une course absolument effrayante !

Course adultes nocturne dans une ambiance absolument effrayante, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Halloween Run Épreuve de Course à pied festive

Déguisement obligatoire

ATTENTION lampe frontale obligatoire

Halloween Run

Lassay les Châteaux

8km voire + où –

Vendredi 31 octobre

premier départ 19h00

Inscription auprès de l’association Son de Vie .

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 80 24 52 86

English :

Take part in an absolutely frightening race!

German :

Nimm an einem absolut gruseligen Rennen teil!

Italiano :

Partecipate a una gara assolutamente spaventosa!

Espanol :

¡Participe en una carrera absolutamente aterradora!

L’événement HALLOWEEN RUN Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Mayenne Co