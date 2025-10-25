HALLOWEEN SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges
HALLOWEEN SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 25 octobre 2025.
HALLOWEEN
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Les destriers de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Venez fêter HALLOWEEN aux destriers de Saint-Bertrand .
Au programme , balade en poney « Chasse aux bonbons », goûter monstrueux, coloriage effrayant
Tarif 20€/enfant
>>> Renseignements au 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com
Nombre de places limitées
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Les destriers de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 04 65 20 34
English :
Come and celebrate HALLOWEEN at the destriers de Saint-Bertrand .
On the program: « Candy hunt » pony ride, monstrous snack, scary coloring..
Price: 20€/child
>>> Information on 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com
Limited number of places
German :
Kommen Sie und feiern Sie HALLOWEEN bei den Destriers de Saint-Bertrand .
Auf dem Programm stehen Ponyreiten « Bonbonjagd », monströse Snacks und gruselige Malaktionen
Preis: 20?/Kind
>>> Informationen unter 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com
Begrenzte Anzahl an Plätzen
Italiano :
Venite a festeggiare HALLOWEEN ai destrieri di Saint-Bertrand.
Il programma prevede un giro sul pony, dolcetto o scherzetto, una merenda mostruosa e una colorazione spaventosa
Prezzo: 20€ a bambino
>>> Informazioni al numero 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com
Numero limitato di posti
Espanol :
Venga a celebrar HALLOWEEN en los destriers de Saint-Bertrand .
El programa incluye un paseo en poni, truco o trato, una merienda monstruosa y coloreado terrorífico
Precio: 20€ por niño
>>> Información en el 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com
Número limitado de plazas
