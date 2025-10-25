HALLOWEEN SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

HALLOWEEN SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 25 octobre 2025.

HALLOWEEN

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Les destriers de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Venez fêter HALLOWEEN aux destriers de Saint-Bertrand .

Au programme , balade en poney « Chasse aux bonbons », goûter monstrueux, coloriage effrayant

Tarif 20€/enfant

>>> Renseignements au 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com

Nombre de places limitées

.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Les destriers de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 04 65 20 34

English :

Come and celebrate HALLOWEEN at the destriers de Saint-Bertrand .

On the program: « Candy hunt » pony ride, monstrous snack, scary coloring..

Price: 20€/child

>>> Information on 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com

Limited number of places

German :

Kommen Sie und feiern Sie HALLOWEEN bei den Destriers de Saint-Bertrand .

Auf dem Programm stehen Ponyreiten « Bonbonjagd », monströse Snacks und gruselige Malaktionen

Preis: 20?/Kind

>>> Informationen unter 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Venite a festeggiare HALLOWEEN ai destrieri di Saint-Bertrand.

Il programma prevede un giro sul pony, dolcetto o scherzetto, una merenda mostruosa e una colorazione spaventosa

Prezzo: 20€ a bambino

>>> Informazioni al numero 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com

Numero limitato di posti

Espanol :

Venga a celebrar HALLOWEEN en los destriers de Saint-Bertrand .

El programa incluye un paseo en poni, truco o trato, una merienda monstruosa y coloreado terrorífico

Precio: 20€ por niño

>>> Información en el 06 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com

Número limitado de plazas

L’événement HALLOWEEN Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65