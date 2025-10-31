Halloween Le bourg Saint-Brisson
Halloween Le bourg Saint-Brisson vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Le bourg Devant la mairie Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Rendez vous devant la mairie de Saint Brisson A 14h atelier déguisements et déco dans l’ancienne salle de classe, 3€ ou gratuit pour les adhérents de Bougeons à St Brisson. A 15h30 Chasse aux bonbons dans le bourg de St Brisson et au Vernet. Inscription avant le 29/10 .
Le bourg Devant la mairie Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 62 23 92 bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com
English : Halloween
German : Halloween
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween Saint-Brisson a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs