Halloween Le bourg Saint-Brisson vendredi 31 octobre 2025.

Le bourg Devant la mairie Saint-Brisson Nièvre

Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Rendez vous devant la mairie de Saint Brisson A 14h atelier déguisements et déco dans l’ancienne salle de classe, 3€ ou gratuit pour les adhérents de Bougeons à St Brisson. A 15h30 Chasse aux bonbons dans le bourg de St Brisson et au Vernet. Inscription avant le 29/10   .

Le bourg Devant la mairie Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 62 23 92  bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com

