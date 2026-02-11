Halloween Saint-Célerin
Halloween Saint-Célerin samedi 31 octobre 2026.
Halloween
Saint-Célerin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Concours de pâtisseries effrayantes et concours de déguisements, chasse aux friandises. .
Saint-Célerin 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 38 04 mairie@stcelerin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Halloween Saint-Célerin a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays Perche Sarthois