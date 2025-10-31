Halloween Vivre Saint Fargeau Saint-Fargeau

Halloween

Vivre Saint Fargeau Centre-ville Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

HALLOWEEN approche à grands pas à Saint-Fargeau!

Cette année, Vivre Saint Fargeau vous propose deux moments pour faire peur:

– Atelier créatif à la bibliothèque de 14h à 16h, suivi d’un goûter

– Défilé costumé à partir de 17h, départ de l’EHPAD, dans les rues du centre-ville !

Venez nombreux en famille pour partager un après-midi terriblement amusant. .

Vivre Saint Fargeau Centre-ville Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vivresaintfargeau89170@gmail.com

