Halloween Saint-Junien-les-Combes

Halloween Saint-Junien-les-Combes samedi 1 novembre 2025.

Halloween

Salle polyvalente et les rues du bourg Saint-Junien-les-Combes Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Parviendrez-vous à vous échapper des 3 escape games mis en place ? Puis, à la tombée de la nuit vous serez embarqués pour un parcours nocturne à la recherche des Reliques des Damnés ! Frissons garantis ! .

Salle polyvalente et les rues du bourg Saint-Junien-les-Combes 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 56 46 43 macampagnetamuse@gmail.com

