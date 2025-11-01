Halloween Saint-Junien-les-Combes
Salle polyvalente et les rues du bourg Saint-Junien-les-Combes Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Parviendrez-vous à vous échapper des 3 escape games mis en place ? Puis, à la tombée de la nuit vous serez embarqués pour un parcours nocturne à la recherche des Reliques des Damnés ! Frissons garantis ! .
Salle polyvalente et les rues du bourg Saint-Junien-les-Combes 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 56 46 43 macampagnetamuse@gmail.com
