Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle
Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle samedi 25 octobre 2025.
Halloween
Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Défilé d’Halloween, chasse aux bonbons.
Les Amis des écoles 06 48 50 76 26
Défilé d’Halloween, chasse aux bonbons.
Les Amis des écoles 06 48 50 76 26 .
Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 50 76 26
English :
Halloween parade, candy hunt.
Les Amis des écoles 06 48 50 76 26
German : Halloween
Halloween-Parade, Süßigkeitenjagd.
Les Amis des écoles 06 48 50 76 26
Italiano :
Parata di Halloween, dolcetto o scherzetto.
Gli amici delle scuole 06 48 50 76 26
Espanol : Halloween
Desfile de Halloween, truco o trato.
Les Amis des écoles 06 48 50 76 26
L’événement Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-08-28 par Vallée de l’Isle en Périgord