Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle

Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle samedi 25 octobre 2025.

Halloween

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Défilé d’Halloween, chasse aux bonbons.

Les Amis des écoles 06 48 50 76 26

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 50 76 26

English :

Halloween parade, candy hunt.

German : Halloween

Halloween-Parade, Süßigkeitenjagd.

Italiano :

Parata di Halloween, dolcetto o scherzetto.

Espanol : Halloween

Desfile de Halloween, truco o trato.

L’événement Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-08-28 par Vallée de l’Isle en Périgord