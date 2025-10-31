Halloween salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche
Halloween salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Paul-la-Roche Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Regroupement à partir de 17h
Déambulation vers18 h
Spectacle de marionnettes au retour de la déambulation.
Regroupement à partir de 17h
Déambulation vers18 h
spectacle de magie au retour de la déambulation.
Les parents pourront apporter des bonbons, du salé et/ou du sucré pour le goûter qui sera servi à la fin de l’animation. .
salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 08 05 35 stpaullaroche@hotmail.com
English : Halloween
Gathering from 5 p.m
Walk around 6 pm
Puppet show at the end of the walk.
German : Halloween
Sammeln Sie sich ab 17 Uhr
Umzug um 18 Uhr
Puppenspiel nach der Rückkehr vom Umzug.
Italiano :
Raduno dalle 17.00
Passeggiata intorno alle 18.00
Spettacolo di marionette dopo la passeggiata.
Espanol : Halloween
Reunión a partir de las 17h
Paseo alrededor de las 18.00 horas
Espectáculo de marionetas después del paseo.
L’événement Halloween Saint-Paul-la-Roche a été mis à jour le 2025-09-12 par Isle-Auvézère