Halloween

Halloween salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

Regroupement à partir de 17h
Déambulation vers18 h
spectacle de magie au retour de la déambulation.
Les parents pourront apporter des bonbons, du salé et/ou du sucré pour le goûter qui sera servi à la fin de l’animation.   .

salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 08 05 35  stpaullaroche@hotmail.com

English : Halloween

Gathering from 5 p.m
Walk around 6 pm
Puppet show at the end of the walk.

German : Halloween

Sammeln Sie sich ab 17 Uhr
Umzug um 18 Uhr
Puppenspiel nach der Rückkehr vom Umzug.

Italiano :

Raduno dalle 17.00
Passeggiata intorno alle 18.00
Spettacolo di marionette dopo la passeggiata.

Espanol : Halloween

Reunión a partir de las 17h
Paseo alrededor de las 18.00 horas
Espectáculo de marionetas después del paseo.

