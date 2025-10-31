Halloween salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche

Halloween salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Regroupement à partir de 17h

Déambulation vers18 h

Spectacle de marionnettes au retour de la déambulation.

Regroupement à partir de 17h

Déambulation vers18 h

spectacle de magie au retour de la déambulation.

Les parents pourront apporter des bonbons, du salé et/ou du sucré pour le goûter qui sera servi à la fin de l’animation. .

salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 08 05 35 stpaullaroche@hotmail.com

English : Halloween

Gathering from 5 p.m

Walk around 6 pm

Puppet show at the end of the walk.

German : Halloween

Sammeln Sie sich ab 17 Uhr

Umzug um 18 Uhr

Puppenspiel nach der Rückkehr vom Umzug.

Italiano :

Raduno dalle 17.00

Passeggiata intorno alle 18.00

Spettacolo di marionette dopo la passeggiata.

Espanol : Halloween

Reunión a partir de las 17h

Paseo alrededor de las 18.00 horas

Espectáculo de marionetas después del paseo.

