Halloween salle des fêtes Saint-Paul-la-Roche

Halloween

salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Déambulation avec les enfants à la quête des bonbons dans le village, suivit d’un spectacle

salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 68 85 29 stpaullaroche@hotmail.com

English : Halloween

Children stroll around the village in search of sweets, followed by a show

L’événement Halloween Saint-Paul-la-Roche a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère