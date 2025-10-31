Halloween Lieu-dit la Mousse Saint-Rémy
Halloween Lieu-dit la Mousse Saint-Rémy vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Lieu-dit la Mousse Ecurie des Crêtes Saint-Rémy Calvados
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-31
Tous niveaux, jeux, balades et gouter. Venez déguisés et apportez de quoi déguiser les poneys.
Lieu-dit la Mousse Ecurie des Crêtes Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 6 80 27 81 68
English : Halloween
All levels, games, rides and snacks. Come in costume and bring something to dress up the ponies.
German : Halloween
Alle Niveaus, Spiele, Ausritte und ein kleiner Imbiss. Kommen Sie verkleidet und bringen Sie etwas mit, um die Ponys zu verkleiden.
Italiano :
Tutti i livelli, giochi, giostre e merenda. Venite vestiti e portate qualcosa per vestire i pony.
Espanol :
Todos los niveles, juegos, atracciones y merienda. Ven disfrazado y trae algo para vestir a los ponis.
L’événement Halloween Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Suisse Normande