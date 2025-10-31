Halloween Maison des Loisirs Saint-Sulpice-les-Feuilles
Halloween Maison des Loisirs Saint-Sulpice-les-Feuilles vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Maison des Loisirs Avenue de l’Avenir Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Petites sorcière et petits monstres sont conviés pour une soirée des plus effrayantes ! Au programme de 14h à 16h maquillage et déguisements, 16h-18h marche pour récolter des bonbons, 18h-19h élection de la citrouille la plus effrayante et apéritif, à partir de 19h repas et bal des horreurs .
Maison des Loisirs Avenue de l’Avenir Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 73 32
English : Halloween
German : Halloween
Italiano :
Espanol : Halloween
L’événement Halloween Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2025-10-21 par SPL Terres de Limousin