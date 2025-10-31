Halloween Maison des Loisirs Saint-Sulpice-les-Feuilles

Maison des Loisirs Avenue de l’Avenir Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Petites sorcière et petits monstres sont conviés pour une soirée des plus effrayantes ! Au programme de 14h à 16h maquillage et déguisements, 16h-18h marche pour récolter des bonbons, 18h-19h élection de la citrouille la plus effrayante et apéritif, à partir de 19h repas et bal des horreurs .

Maison des Loisirs Avenue de l’Avenir Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 73 32

L'événement Halloween Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2025-10-21