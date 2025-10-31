Halloween Saint-Yaguen
Halloween Saint-Yaguen vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Saint-Yaguen Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
14h Rendez-vous à la salle des fêtes
14h30 Collecte de Bonbons
16h Concours de déguisement et du gâteau le plus monstrueux.
L’après-midi se terminera par un goûter.
14h Rendez-vous à la salle des fêtes
14h30 Collecte de Bonbons
16h Concours de déguisement et du gâteau le plus monstrueux.
L’après-midi se terminera par un goûter. .
Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
English : Halloween
2pm: Meet at the village hall
2:30 p.m.: Candy collection
4pm: Costume contest and most monstrous cake.
The afternoon ends with a snack.
German : Halloween
14 Uhr: Treffpunkt an der Festhalle
14.30 Uhr: Sammeln von Süßigkeiten
16:00 Uhr: Kostümwettbewerb und Wettbewerb um den monströsesten Kuchen
Der Nachmittag endet mit einem Imbiss.
Italiano :
14.00: Punto d’incontro presso la sala del villaggio
14.30: Raccolta di caramelle
ore 16.00: Gara in maschera e torta più mostruosa.
Il pomeriggio si concluderà con una merenda.
Espanol : Halloween
14.00 h: Punto de encuentro en el ayuntamiento
14.30 h: Recogida de caramelos
16.00 h: Concurso de disfraces y tarta más monstruosa.
La tarde terminará con una merienda.
L’événement Halloween Saint-Yaguen a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Tartas