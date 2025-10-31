Halloween Saint-Yaguen

Halloween Saint-Yaguen vendredi 31 octobre 2025.

14h Rendez-vous à la salle des fêtes

14h30 Collecte de Bonbons

16h Concours de déguisement et du gâteau le plus monstrueux.

L’après-midi se terminera par un goûter.

Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Halloween

2pm: Meet at the village hall

2:30 p.m.: Candy collection

4pm: Costume contest and most monstrous cake.

The afternoon ends with a snack.

German : Halloween

14 Uhr: Treffpunkt an der Festhalle

14.30 Uhr: Sammeln von Süßigkeiten

16:00 Uhr: Kostümwettbewerb und Wettbewerb um den monströsesten Kuchen

Der Nachmittag endet mit einem Imbiss.

Italiano :

14.00: Punto d’incontro presso la sala del villaggio

14.30: Raccolta di caramelle

ore 16.00: Gara in maschera e torta più mostruosa.

Il pomeriggio si concluderà con una merenda.

Espanol : Halloween

14.00 h: Punto de encuentro en el ayuntamiento

14.30 h: Recogida de caramelos

16.00 h: Concurso de disfraces y tarta más monstruosa.

La tarde terminará con una merienda.

