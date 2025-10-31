Halloween Place de la Mairie Seignosse
Halloween Place de la Mairie Seignosse vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Place de la Mairie Halle couverte Seignosse Landes
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le vendredi 31 octobre, de 16h à 22h, venez fêter Halloween à Seignosse !
Animations et restauration de 16h à 22h
– Buvette tenue par l’Association des Parents d’Élèves de Seignosse
– Sand sucré avec Les Délices d’Henriette
– Food truck de burgers proposé par Layers
Animations pendant la soirée
L’association Wappi Skate vous propose des activités ludiques et sportives, dans une ambiance Halloween
– Jeu “1, 2, 3 Soleil version skate”
– Atelier décoration de planches customisation à l’aide de pochoirs sur le thème d’Halloween ; une planche customisée sera offerte à un·e participant·e.
– Initiation au skate découverte encadrée par les moniteurs de l’association.
Ambiance musicale de 19h à 22h
La soirée sera rythmée par de la musique en continu avec une DJ !
Organisé par l’APE de Seignosse. .
Place de la Mairie Halle couverte Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
English : Halloween
On Friday, October 31st, from 4pm to 10pm, come and celebrate Halloween in Seignosse!
German : Halloween
Am Freitag, den 31. Oktober, von 16 bis 22 Uhr, feiern Sie Halloween in Seignosse!
Italiano :
Venerdì 31 ottobre, dalle 16.00 alle 22.00, venite a festeggiare Halloween a Seignosse!
Espanol : Halloween
El viernes 31 de octubre, de 16:00 a 22:00, venga a celebrar Halloween en Seignosse
