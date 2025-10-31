Halloween Place de la Mairie Seignosse

Le vendredi 31 octobre, de 16h à 22h, venez fêter Halloween à Seignosse !

Animations et restauration de 16h à 22h

– Buvette tenue par l’Association des Parents d’Élèves de Seignosse

– Sand sucré avec Les Délices d’Henriette

– Food truck de burgers proposé par Layers

Animations pendant la soirée

L’association Wappi Skate vous propose des activités ludiques et sportives, dans une ambiance Halloween

– Jeu “1, 2, 3 Soleil version skate”

– Atelier décoration de planches customisation à l’aide de pochoirs sur le thème d’Halloween ; une planche customisée sera offerte à un·e participant·e.

– Initiation au skate découverte encadrée par les moniteurs de l’association.

Ambiance musicale de 19h à 22h

La soirée sera rythmée par de la musique en continu avec une DJ !

Organisé par l’APE de Seignosse. .

Place de la Mairie Halle couverte Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Halloween

On Friday, October 31st, from 4pm to 10pm, come and celebrate Halloween in Seignosse!

German : Halloween

Am Freitag, den 31. Oktober, von 16 bis 22 Uhr, feiern Sie Halloween in Seignosse!

Italiano :

Venerdì 31 ottobre, dalle 16.00 alle 22.00, venite a festeggiare Halloween a Seignosse!

Espanol : Halloween

El viernes 31 de octubre, de 16:00 a 22:00, venga a celebrar Halloween en Seignosse

