Halloween Place de la République Sens

Gratuit

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

La ville se transforme en terrain de jeu effrayant pour célébrer Halloween comme il se doit !

Circuit “Mystères et maléfices” de 17h à 20h

Partez en enquête dans le centre-ville avec la compagnie Au bord des mondes. Muni d’un livret, rencontrez des personnages mystérieux dans quatre lieux emblématiques et résolvez des énigmes… (durée 1h15)

A partir de 6 ans Pas d’inscription préalable, créneaux horaires toutes les 10 minutes

Dernier départ à 19h

Stand maquillage de 15h à 19h offert par l’association des commerçants coeur de ville. .

Place de la République Centre-ville Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 68 44 e.kranz@grand-senonais.fr

