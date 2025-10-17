Halloween session au skatepark PLO Skateclub Plougastel-Daoulas
Halloween session au skatepark PLO Skateclub Plougastel-Daoulas vendredi 17 octobre 2025.
Halloween session au skatepark
PLO Skateclub 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 22:00:00
2025-10-17
Notre Halloween Session est de retour, pour vous jouer un mauvais tour…
Rendez-vous pour notre première Session of the Month de la saison !
Au programme
Death Race Kids -12
Spider Ollie -16
Team Battle +16
Concert: Skorbut (avec le soutien du Bocal à Musique ), ateliers, surprises
Informations pratiques
Inscription* (5€) à 18h au skatepark (All Categories)
*Team Battle Inscription par team de 2
Restauration sur place (BBQ, buvette…)
Nous vous attendons en nombre et surtout déguisés !!
Evènement organisé avec le soutien de Side Shore Skate Shop Emerica RVCA Pro-Tec Stance Nixon POSCA TechDeck Globe Coquard Colleu .
PLO Skateclub 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
