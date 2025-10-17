Halloween session au skatepark PLO Skateclub Plougastel-Daoulas

Halloween session au skatepark PLO Skateclub Plougastel-Daoulas vendredi 17 octobre 2025.

Halloween session au skatepark

PLO Skateclub 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Notre Halloween Session est de retour, pour vous jouer un mauvais tour…

Rendez-vous pour notre première Session of the Month de la saison !

Au programme

Death Race Kids -12

Spider Ollie -16

Team Battle +16

Concert: Skorbut (avec le soutien du Bocal à Musique ), ateliers, surprises

Informations pratiques

Inscription* (5€) à 18h au skatepark (All Categories)

*Team Battle Inscription par team de 2

Restauration sur place (BBQ, buvette…)

Nous vous attendons en nombre et surtout déguisés !!

Evènement organisé avec le soutien de Side Shore Skate Shop Emerica RVCA Pro-Tec Stance Nixon POSCA TechDeck Globe Coquard Colleu .

PLO Skateclub 85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

