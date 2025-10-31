Halloween Sévignacq
Halloween Sévignacq vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Foyer Sévignacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Ateliers créatifs, karaoké, jeux d’adresse, énigmes & défis, expériences chimiques. Buvette et friandises sur place. Sur inscription. .
Foyer Sévignacq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 81 18
English : Halloween
German : Halloween
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween Sévignacq a été mis à jour le 2025-10-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran