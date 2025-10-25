Halloween s’invite au château de Bourlémont version adulte Frebécourt

Halloween s’invite au château de Bourlémont version adulte Frebécourt samedi 25 octobre 2025.

Halloween s’invite au château de Bourlémont version adulte

Chemin de Bourlémont Frebécourt Vosges

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 23:59:00

Date(s) :

2025-10-25

Pour la 2ème année consécutive, Halloween s’invite dans les douves et les écuries du château, transformant le domaine en un véritable terrain d’angoisses.

Que ce soit pour les enfants en quête de frissons, ou pour les adultes à la recherche de sensations fortes, Halloween au château de Bourlémont promet une expérience inoubliable.

Un rendez-vous où l’effroi et l’excitation se conjuguent dans un cadre historique et exceptionnel, offrant à chacun des souvenirs captivants ou terrifiants.

Lorsque la nuit tombe, le château révèle son côté le plus sombre. Préparez-vous à vivre une nuit terrifiante…

NOUVEAU PARCOURS DE L’HORREUR

La forêt et les douves maudites du château vous entraînent dans une traversée où les ténèbres prennent vie. Des silhouettes surgissent de l’ombre, des personnages oubliés se réveillent dans un dernier souffle. Les incantations murmurées par des voix désespérées s’éteignent dans le vide, incapables de contenir les forces qui s’éveillent autour de vous. Dans les écuries ensorcelées, des chuchotements déments, des râles et des cris étouffés vous glaceront le sang….

Chaque pas dans cette obscurité pourrait vous révéler des secrets que vous n’êtes pas prêt d’oublier

– Soirée endiablée sur le dancefloor.

– DJ aux platines pour danser jusqu’à l’aube.

– Fantômes, vampires et autres créatures macabres, vous êtes les bienvenus… à moins que la Dame Noire ne vous ait déjà emportés.

– Concours du costume le plus terrifiant. Effrayez-nous et gagnez un super prix !

– Feu d’artifice envoûtant et angoissant sur un rythme déroutant dans les jardins

– Restauration d’Halloween sur place encore un peu de patience… les sorcières peaufinent leurs recettes et vous dévoileront prochainement leurs potions magiques !

– Bar à fantômes et vampires sur place.

Venez déguisés et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable, où le terrifiant rencontre la fête.Adultes

23 .

Chemin de Bourlémont Frebécourt 88630 Vosges Grand Est +33 3 10 45 44 99

English :

For the 2nd year running, Halloween takes place in the château?s moat and stables, transforming the estate into a veritable playground of frights.

Whether you’re a child looking for a thrill, or an adult looking for a thrill, Halloween at Château de Bourlémont promises an unforgettable experience.

A rendezvous where fright and excitement come together in a historic and exceptional setting, offering everyone captivating or terrifying memories.

When night falls, the castle reveals its darkest side. Get ready for a terrifying night?

NEW HORROR TRAIL

The castle’s forest and cursed moat take you on a journey where darkness comes to life. Silhouettes emerge from the shadows, forgotten figures awaken with a last gasp. Incantations whispered by desperate voices fade into the void, unable to contain the forces awakening around you. In the bewitched stables, demented whispers, snarls and muffled screams will chill your blood….

Every step you take in this darkness could reveal secrets you won’t soon forget:

– A wild evening on the dancefloor.

– DJ at the turntables, dancing until dawn.

– Ghosts, vampires and other ghoulish creatures are all welcome? unless the Black Lady has already taken you away.

– Scariest costume contest. Scare us and win a great prize!

– Spooky, eerie fireworks display in the gardens to an unsettling beat

– On-site Halloween catering: a little more patience? the witches are fine-tuning their recipes and will soon be unveiling their magic potions!

– Ghost and vampire bar on site.

Come in costume for an unforgettable evening, where the terrifying meets the festive.

German :

Zum zweiten Mal in Folge lädt Halloween in den Burggraben und die Stallungen des Schlosses ein und verwandelt das Anwesen in ein wahres Gruselkabinett.

Ob für Kinder, die sich gruseln wollen, oder für Erwachsene, die auf der Suche nach Nervenkitzel sind, Halloween im Schloss Bourlémont verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Ein Treffen, bei dem sich Angst und Aufregung in einem historischen und außergewöhnlichen Rahmen vereinen und jedem fesselnde oder erschreckende Erinnerungen bescheren.

Wenn die Nacht hereinbricht, zeigt sich das Schloss von seiner dunkelsten Seite. Bereiten Sie sich auf eine gruselige Nacht vor!

NEUER HORRORPFAD

Der Wald und der verfluchte Burggraben führen Sie auf eine Reise, auf der die Dunkelheit zum Leben erwacht. Gestalten tauchen aus den Schatten auf, vergessene Charaktere erwachen zu einem letzten Atemzug. Beschwörungsformeln, die von verzweifelten Stimmen geflüstert werden, verhallen im Nichts und können die Kräfte, die um Sie herum erwachen, nicht bändigen. In den verwunschenen Ställen wird Ihnen das Blut in den Adern gefrieren, wenn Sie das wahnsinnige Flüstern, das Röcheln und die erstickten Schreie hören…

Jeder Schritt in der Dunkelheit könnte Geheimnisse offenbaren, die Sie nie vergessen werden:

– Eine wilde Nacht auf dem Dancefloor.

– DJ an den Plattentellern, um bis zum Morgengrauen zu tanzen.

– Geister, Vampire und andere makabre Kreaturen sind herzlich willkommen, es sei denn, die Schwarze Lady hat Sie bereits entführt.

– Wettbewerb um das gruseligste Kostüm. Erschrecken Sie uns und gewinnen Sie einen tollen Preis!

– Feuerwerk in den Gärten, das die Menschen in seinen Bann zieht und ihnen Angst einflößt

– Halloween-Essen vor Ort: Haben Sie noch ein wenig Geduld? Die Hexen feilen an ihren Rezepten und werden Ihnen bald ihre Zaubertränke verraten!

– Geister- und Vampirbar vor Ort.

Kommen Sie verkleidet und bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend vor, an dem das Gruselige auf die Party trifft.

Italiano :

Per il 2° anno consecutivo, Halloween si svolgerà nel fossato del castello e nelle scuderie, trasformando la tenuta in un vero e proprio parco giochi di paura.

Che siate bambini in cerca di emozioni o adulti in cerca di brividi, Halloween al Castello di Bourlémont promette di essere un’esperienza indimenticabile.

È un appuntamento in cui paura ed eccitazione si fondono in una cornice storica ed eccezionale, offrendo a tutti ricordi accattivanti e terrificanti.

Quando cala la notte, il castello rivela il suo lato più oscuro. Siete pronti per una notte terrificante?

NUOVO PERCORSO DELL’ORRORE

La foresta del castello e il fossato maledetto vi accompagnano in un viaggio dove l’oscurità prende vita. Sagome emergono dall’ombra, figure dimenticate si risvegliano con un ultimo sussulto. Gli incantesimi sussurrati da voci disperate svaniscono nel vuoto, incapaci di contenere le forze che si risvegliano intorno a voi. Nelle stalle stregate, sussurri dementi, gemiti soffocati e urla vi faranno raggelare il sangue?

Ogni passo che farete in questa oscurità potrebbe rivelare segreti che non dimenticherete presto:

– Una notte selvaggia sulla pista da ballo.

– DJ in pista per farvi ballare fino all’alba.

– Fantasmi, vampiri e altre creature macabre sono i benvenuti, a meno che la Nera Signora non vi abbia già portato via.

– Concorso per il costume più spaventoso. Spaventateci e vincete un grande premio!

– Incantevole spettacolo di fuochi d’artificio nei giardini a ritmo inquietante

– Catering di Halloween in loco: ancora un po’ di pazienza? Le streghe stanno affinando le loro ricette e presto sveleranno le loro pozioni magiche!

– Bar di fantasmi e vampiri in loco.

Venite in maschera per una serata indimenticabile, dove il terrificante incontra la festa.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, Halloween tendrá lugar en el foso del castillo y en las caballerizas, transformando la finca en un auténtico patio de los sustos.

Tanto si es un niño en busca de emociones como si es un adulto, Halloween en el castillo de Bourlémont promete ser una experiencia inolvidable.

Es una cita en la que el susto y la emoción se unen en un marco histórico y excepcional, ofreciendo a todos recuerdos cautivadores y terroríficos.

Cuando cae la noche, el castillo revela su lado más oscuro. ¿Prepárese para una noche terrorífica?

NUEVO RECORRIDO DEL TERROR

El bosque del castillo y el foso maldito te llevan a un viaje en el que la oscuridad cobra vida. Siluetas emergen de las sombras, figuras olvidadas despiertan con un último suspiro. Los conjuros susurrados por voces desesperadas se desvanecen en el vacío, incapaces de contener las fuerzas que despiertan a tu alrededor. En los establos embrujados, susurros dementes, gemidos apagados y gritos te helarán la sangre…

Cada paso que des en esta oscuridad podría revelarte secretos que no olvidarás pronto:

– Una noche salvaje en la pista de baile.

– DJs en los platos que te harán bailar hasta el amanecer.

– Fantasmas, vampiros y otras criaturas macabras son bienvenidos… a menos que la Dama Negra ya se los haya llevado.

– Concurso para el disfraz más terrorífico. Asústenos y gane un gran premio

– Espeluznante espectáculo de fuegos artificiales en los jardines a un ritmo inquietante

– Catering de Halloween in situ: un poco más de paciencia… ¡las brujas afinan sus recetas y pronto revelarán sus pociones mágicas!

– Bar de fantasmas y vampiros in situ.

Venga disfrazado para una velada inolvidable, donde lo terrorífico se une a lo festivo.

L’événement Halloween s’invite au château de Bourlémont version adulte Frebécourt a été mis à jour le 2025-09-13 par OT DE L’OUEST DES VOSGES