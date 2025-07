Halloween s’invite au Musée Les Mémoires de Cransac Cransac

35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez jouer au Musée Les Mémoires de Cransac pour Halloween !

Musée Les Mémoires de Cransac Cransac-Les-Thermes- de 15h à 18h

C’est Halloween au fond de la mine ! Le train circulant dans les galeries est pour quelques heures devenu un train fantôme. Emile, notre conducteur doit ramener le chargement de charbon au milieu des momies, araignées géantes, squelettes et autres créatures effrayantes. Ta mission : aider Emile à traverser cette mine d’épouvante et à sauver les chariots de charbon. Pour cela, résous chaque énigme et gagne ta surprise. Un après-midi amusant autour d’Halloween et du monde de la mine. Déguisement conseillé ! Jeu inédit pour les enfants. Entrée gratuite.

Pour les centres de loisirs et associations, animation disponible les 28, 29 30 octobre toute la journée et le 31 octobre au matin sur réservation.

Musée Les Mémoires de Cransac 05 65 63 06 80 .

English :

Come and play at Les Mémoires de Cransac Museum for Halloween!

German :

Komm und spiele im Museum Les Mémoires de Cransac zu Halloween!

Italiano :

Venite a giocare al Museo Les Mémoires de Cransac questo Halloween!

Espanol :

¡Ven a jugar al Museo Les Mémoires de Cransac este Halloween!

