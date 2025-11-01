Halloween Soirée des ados à Nespouls Nespouls
Salle polyvalente Nespouls Corrèze
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Soirée des ados à Nespouls !
Gratuit pour les adhérents du foyer 5 € pour les non adhérents
Sur place buvette et restauration gratuite !
Une surprise pour le meilleure costume
RDV à partir de 19h00 à la salle polyvalente ! .
Salle polyvalente Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 82 22
