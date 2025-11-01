Halloween Soirée des ados à Nespouls Nespouls

Halloween Soirée des ados à Nespouls

Salle polyvalente Nespouls

2025-11-01

2025-11-01

2025-11-01

Soirée des ados à Nespouls !

Gratuit pour les adhérents du foyer 5 € pour les non adhérents

Sur place buvette et restauration gratuite !

Une surprise pour le meilleure costume

RDV à partir de 19h00 à la salle polyvalente ! .

Salle polyvalente Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 82 22

