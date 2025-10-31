Halloween Soirée festive La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans

Halloween Soirée festive La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Soirée festive

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Vendredi 31 octobre pour une soirée guinguette déguisée, familiale et festive des jeux pour petits et grands, de la gourmandise, de la musique et de la joie .

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 99 32 69 contact@labonnegrainelabo.fr

