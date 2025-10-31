Halloween Soirée Jeux et Loup Garou Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Halloween Soirée Jeux et Loup Garou Rue du 19 Mars 1962 Léognan vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Soirée Jeux et Loup Garou

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Soirée loup garous et autres jeux à découvrir entre amis ou en famille.

Venez déguisés, si vous l’osez ! .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

English : Halloween Soirée Jeux et Loup Garou

German : Halloween Soirée Jeux et Loup Garou

Italiano :

Espanol : Halloween Soirée Jeux et Loup Garou

L’événement Halloween Soirée Jeux et Loup Garou Léognan a été mis à jour le 2025-10-21 par Sud Bordeaux Tourisme