Halloween | Soirée jeux vidéo spéciale Halloween Jaux mardi 28 octobre 2025.
117 Rue Charles Ladame Jaux Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-28 20:00:00
fin : 2025-10-28 22:00:00
2025-10-28
Soirée jeux vidéo spéciale « Halloween ».
Pour ados et adultes.
117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr
English :
Special « Halloween » video game evening.
For teens and adults.
German :
Spezieller Videospielabend « Halloween ».
Für Teenager und Erwachsene.
Italiano :
Serata speciale sui videogiochi di Halloween.
Per adolescenti e adulti.
Espanol :
Tarde especial de videojuegos de Halloween.
Para adolescentes y adultos.
