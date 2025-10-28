Halloween | Soirée jeux vidéo spéciale Halloween Jaux

Halloween | Soirée jeux vidéo spéciale Halloween Jaux mardi 28 octobre 2025.

Halloween | Soirée jeux vidéo spéciale Halloween

117 Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 20:00:00

fin : 2025-10-28 22:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Soirée jeux vidéo spéciale « Halloween ».

Pour ados et adultes.

Soirée jeux vidéo spéciale « Halloween ».

Pour ados et adultes. .

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

Special « Halloween » video game evening.

For teens and adults.

German :

Spezieller Videospielabend « Halloween ».

Für Teenager und Erwachsene.

Italiano :

Serata speciale sui videogiochi di Halloween.

Per adolescenti e adulti.

Espanol :

Tarde especial de videojuegos de Halloween.

Para adolescentes y adultos.

L’événement Halloween | Soirée jeux vidéo spéciale Halloween Jaux a été mis à jour le 2025-09-22 par Compiègne Pierrefonds Tourisme