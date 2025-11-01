Halloween soiréee DJ party Place Sainte Anne Trégastel
Halloween soiréee DJ party Place Sainte Anne Trégastel samedi 1 novembre 2025.
Halloween soiréee DJ party
Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-01 19:00:00
fin : 2025-11-02 02:00:00
2025-11-01
Venez vivre une soirée ensorcelante !
Rejoignez-nous pour une soirée d’Halloween inoubliable, où la musique endiablée vous fera danser toute la soirée ! Que vous soyez un fan de frissons ou un amoureux de la fête, cette soirée promet de vous emmener dans un univers mystérieux et festif.
Au programme
-Apéritif offert Un verre pour démarrer la soirée en beauté !
-Dîner délicieux
-Concours de déguisements Mettez votre costume le plus effrayant et tentez de gagner de superbes lots ! Les créatures les plus créatives seront récompensées !
Ne manquez pas cette soirée unique où musique, ambiance, et repas délicieux se mêleront à la magie d’Halloween.
Réservez vite sur Hello Asso, les places sont limitées ! .
Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 04 18 53
