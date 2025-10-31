[Halloween] Soup’Ô Contes d’Halloween Crépy-en-Valois

[Halloween] Soup’Ô Contes d’Halloween

7 Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise

Gratuit

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

L’incontournable Soup’Ô Contes d’Halloween est de retour au Musée de l’archerie et du Valois, vendredi 31 octobre 2025 de 19h30 à 22h.

En partenariat avec la Médiathèque et la MJC centre social.

Réservation obligatoire à partir du 31 septembre 2025

Événement familial et gratuit

Plus d’information sur www.musee-archerie-valois.fr 0 .

