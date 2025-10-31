[Halloween] Soup’Ô Contes d’Halloween Crépy-en-Valois
[Halloween] Soup’Ô Contes d’Halloween Crépy-en-Valois vendredi 31 octobre 2025.
[Halloween] Soup’Ô Contes d’Halloween
7 Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
Date(s) :
2025-10-31
L’incontournable Soup’Ô Contes d’Halloween est de retour au Musée de l’archerie et du Valois, vendredi 31 octobre 2025 de 19h30 à 22h.
En partenariat avec la Médiathèque et la MJC centre social.
Réservation obligatoire à partir du 31 septembre 2025
Événement familial et gratuit
Plus d’information sur www.musee-archerie-valois.fr 0 .
7 Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 21 97
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Halloween] Soup’Ô Contes d’Halloween Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois