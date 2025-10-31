Halloween spécial sorcier Pontarlier

Rez-de-chaussée de la salle Malfroy Pontarlier Doubs

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Pour Halloween, venez découvrir le monde des sorciers et sorcières dans la littérature. Des incantations murmurées aux breuvages envoûtants, venez défier vos sens ou laissez-vous emporter par des anecdotes qui vous feront frissonner. Entrée libre. .

