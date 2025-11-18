HALLOWEEN STAGE LOISIRS CRÉATIFS ENFANT Saint-Cézert

Tarif : 45 – 45 – EUR

Un atelier magique pour plonger les enfants dans l’univers créatif et ensorcelant d’Halloween !

Le 18 octobre 2025, offrez à vos enfants une matinée pleine de créativité et d’amusement avec un stage spécial « Loisirs créatifs Halloween » organisé par le Foyer Rural de Saint-Cézert. De 9h à 12h, les petits artistes en herbe auront l’occasion de découper, coller, peindre et imaginer tout un monde fantastique autour d’Halloween, encadrés par Perrine de La Fée Fabrique, animatrice passionnée et pleine d’idées féeriques.

Citrouilles rigolotes, chauves-souris volantes, potions magiques à fabriquer… Tout est prévu pour faire vivre aux enfants une matinée ludique et manuelle, dans une ambiance joyeusement monstrueuse ! Cet atelier est l’occasion parfaite pour stimuler l’imagination, développer la motricité fine, et surtout… s’amuser à l’approche d’Halloween. 45 .

FOYER RURAL Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie foyer.stcezert@gmail.com

English :

A magical workshop to immerse children in the creative and bewitching world of Halloween!

German :

Ein magischer Workshop, der die Kinder in die kreative und verzaubernde Welt von Halloween eintauchen lässt!

Italiano :

Un laboratorio magico per immergere i bambini nel mondo creativo e ammaliante di Halloween!

Espanol :

Un taller mágico para sumergir a los niños en el creativo y fascinante mundo de Halloween

