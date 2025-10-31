Halloween salle des fêtes Suilly-la-Tour
Halloween salle des fêtes Suilly-la-Tour vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
2025-10-31
Journée Halloween proposée par le comité des fêtes de Suilly la Tour et Le Couvent. Au programme
– à 10h atelier de sculpture sur citrouilles
– à 16h30 départ du défilé pour la déambulation dans les rues
– à 18h musée des horreurs, défilé de déguisements, à la salle des fêtes, suivi de la soupe et d’un repas partagé.
Nouveauté cette année concours d’épouvantails !
Sur inscription auprès de Carole, du Couvent. .
salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 62 02 50 ajt-comitedesfetes@suillylatour.fr
