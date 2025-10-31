Halloween sur le port 2025 Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Halloween sur le port 2025 Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet vendredi 31 octobre 2025.

Halloween sur le port 2025

Vendredi 31 octobre 2025 de 15h à 18h30. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Faites nous peur pour Halloween ! La journée la plus effrayante de l’année est de retour à Carry-le-Rouet ! Pour Halloween, rejoignez-nous dès 15h sur le port !Enfants

Au programme



Rallye des P’tits monstres les enfants partent à l’aventure dans les rues de la ville pour trouver et collectionner tous les tampons d’Halloween !

Atelier de la Citrouille sacrée des activités manuelles pour les petits monstres !

Défis des Fantômes farceurs jeux ludiques et épreuves d’adresse pour les enfants ! (percer le fantôme, massacre d’Halloween, parcours de la Dame blanche, Spider race)

Relooking des créatures atelier maquillage !

Boom des P’tits sorciers bal fun et déguisé

NE MANQUEZ LE GRAND CONCOURS DE DEGUISEMENT QUI CLOTURE CETTE JOURNEE MONSTRUEUSE ! .

Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

English :

Scare us for Halloween! The scariest day of the year is back in Carry-le-Rouet! For Halloween, join us at 3pm on the port!

German :

Erschrecken Sie uns an Halloween! Der gruseligste Tag des Jahres ist wieder in Carry-le-Rouet! An Halloween treffen Sie sich mit uns ab 15 Uhr am Hafen!

Italiano :

Spaventateci per Halloween! Il giorno più spaventoso dell’anno torna a Carry-le-Rouet! Unitevi a noi alle 15:00 sul porto!

Espanol :

¡Asústenos en Halloween! El día más terrorífico del año vuelve a Carry-le-Rouet Únase a nosotros a las 15:00 en el puerto

L’événement Halloween sur le port 2025 Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet