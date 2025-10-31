Halloween sur le port 2025 Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet
Halloween sur le port 2025 Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet vendredi 31 octobre 2025.
Halloween sur le port 2025
Vendredi 31 octobre 2025 de 15h à 18h30. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 18:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Faites nous peur pour Halloween ! La journée la plus effrayante de l’année est de retour à Carry-le-Rouet ! Pour Halloween, rejoignez-nous dès 15h sur le port !Enfants
Au programme
Rallye des P’tits monstres les enfants partent à l’aventure dans les rues de la ville pour trouver et collectionner tous les tampons d’Halloween !
Atelier de la Citrouille sacrée des activités manuelles pour les petits monstres !
Défis des Fantômes farceurs jeux ludiques et épreuves d’adresse pour les enfants ! (percer le fantôme, massacre d’Halloween, parcours de la Dame blanche, Spider race)
Relooking des créatures atelier maquillage !
Boom des P’tits sorciers bal fun et déguisé
NE MANQUEZ LE GRAND CONCOURS DE DEGUISEMENT QUI CLOTURE CETTE JOURNEE MONSTRUEUSE ! .
Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36
English :
Scare us for Halloween! The scariest day of the year is back in Carry-le-Rouet! For Halloween, join us at 3pm on the port!
German :
Erschrecken Sie uns an Halloween! Der gruseligste Tag des Jahres ist wieder in Carry-le-Rouet! An Halloween treffen Sie sich mit uns ab 15 Uhr am Hafen!
Italiano :
Spaventateci per Halloween! Il giorno più spaventoso dell’anno torna a Carry-le-Rouet! Unitevi a noi alle 15:00 sul porto!
Espanol :
¡Asústenos en Halloween! El día más terrorífico del año vuelve a Carry-le-Rouet Únase a nosotros a las 15:00 en el puerto
L’événement Halloween sur le port 2025 Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet