Halloween Time 2 aux écuries du Moulin à Poudre Écuries du moulin à poudre Macheren

Halloween Time 2 aux écuries du Moulin à Poudre Écuries du moulin à poudre Macheren vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Time 2 aux écuries du Moulin à Poudre

Écuries du moulin à poudre 81 rue de Forbach Macheren Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-10-31 22:00:00

fin : 2025-11-01 23:59:00

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

Chers aventuriers … il est venu le temps de franchir mes portes… La Reine Noire vous attend dans son domaine maudit les écuries du moulin à poudre. Un lieu où se cachent tavernes hantées, saloons maudits, terres de feu et océans d’ombres… mais bien d’autres mystères encore que nul n’a osé affronter. Chaque maison renferme ses secrets. Chaque pas vous rapproche d’elle. Oseriez-vous croiser les fantômes tapis dans la brume ? Affronter dragons, démons et esprits vengeurs ? Déambuler dans les couloirs de l’inconnu, sous le regard de la Reine Noire ? Deux tours par journée un tour enfant et un tour adulte, avec plusieurs formules disponibles (avec ou sans repas). Au programme musique envoûtante, spectacle équestre, spectacle de feu impressionnant, déambulation au cœur des maisons de l’horreur.Tout public

25 .

Écuries du moulin à poudre 81 rue de Forbach Macheren 57730 Moselle Grand Est +33 6 19 65 85 95 emp.show.horse@gmail.com

English :

Dear adventurers? the time has come to pass through my gates? The Black Queen awaits you in her cursed domain: the Powder Mill stables. A place where haunted taverns, cursed saloons, lands of fire and oceans of shadows lurk? but also many other mysteries that no one has dared to face. Every house has its secrets. Every step you take brings you closer to it. Would you dare cross paths with the ghosts lurking in the mist? Confront dragons, demons and vengeful spirits? Wander the corridors of the unknown under the gaze of the Black Queen? Two tours per day: one for children and one for adults, with several options available (with or without lunch). On the program: haunting music, horse show, impressive fire show, stroll through the houses of horror.

German :

Liebe Abenteurer ? es ist an der Zeit, durch meine Tore zu schreiten? Die Schwarze Königin erwartet Sie in ihrem verfluchten Anwesen, den Stallungen der Pulvermühle. Hier gibt es Spukkneipen, verfluchte Saloons, feurige Ländereien und Ozeane voller Schatten und noch viele andere Geheimnisse, denen sich niemand zu stellen wagt. Jedes Haus birgt seine Geheimnisse. Jeder Schritt bringt dich näher an sie heran. Wagst du es, den im Nebel lauernden Geistern zu begegnen? Sich Drachen, Dämonen und rachsüchtigen Geistern zu stellen? Durch die Korridore des Unbekannten zu wandern, während die Schwarze Königin zuschaut? Zwei Touren pro Tag: eine Kinder- und eine Erwachsenentour, mit verschiedenen Angeboten (mit oder ohne Mahlzeit). Auf dem Programm stehen betörende Musik, eine Pferdeshow, eine beeindruckende Feuershow und ein Spaziergang durch die Häuser des Grauens.

Italiano :

Cari avventurieri, è giunto il momento di varcare i miei cancelli? La Regina Nera vi attende nel suo dominio maledetto: le scuderie di Powder Mill. Un luogo di taverne infestate, saloon maledetti, terre di fuoco e oceani di ombre e molti altri misteri che nessuno ha mai osato affrontare. Ogni casa nasconde i suoi segreti. Ogni passo che fate vi porta più vicino ad essi. Avete il coraggio di incrociare i fantasmi che si nascondono nella nebbia? Affrontare draghi, demoni e spiriti vendicativi? Vagare per i corridoi dell’ignoto sotto lo sguardo della Regina Nera? Due tour al giorno: uno per bambini e uno per adulti, con diverse opzioni disponibili (con o senza pasto). Il programma prevede musica incantata, uno spettacolo equestre, un impressionante spettacolo pirotecnico e una passeggiata tra le case dell’orrore.

Espanol :

Queridos aventureros… ha llegado el momento de atravesar mis puertas.. La Reina Negra os espera en sus dominios malditos: los establos del Molino de Pólvora. Un lugar de tabernas encantadas, salones malditos, tierras de fuego y océanos de sombras… y muchos otros misterios a los que nadie se ha atrevido a enfrentarse. Cada casa guarda sus secretos. Cada paso que das te acerca más a ellos. ¿Te atreves a cruzarte con los fantasmas que acechan en la niebla? ¿Te enfrentarás a dragones, demonios y espíritus vengativos? ¿Vagar por los pasillos de lo desconocido bajo la mirada de la Reina Negra? Dos visitas al día: una para niños y otra para adultos, con varias opciones disponibles (con o sin comida). El programa incluye música hechizante, un espectáculo ecuestre, un impresionante castillo de fuegos artificiales y un paseo por las casas del horror.

L’événement Halloween Time 2 aux écuries du Moulin à Poudre Macheren a été mis à jour le 2025-10-06 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE