HALLOWEEN TOUR DU VILLAGE Saint-Germain-du-Teil

HALLOWEEN TOUR DU VILLAGE Saint-Germain-du-Teil vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN TOUR DU VILLAGE

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

DES BONBONS OU UN SORT !!!!

L’association du sou école publique de Saint Germain du Teil vous donne rendez-vous à 15h30 devant la salle des fêtes pour faire le tour du village et récolter pleins de friandises !!!

Puis rendez-vous à la salle Deltour à partir de 16h pour la soirée d’Halloween.

Partage de la récolte et goûter offert par l’association.

On compte sur toi et ton déguisement terrifiant !

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 65 08 82

English :

SWEETS OR A SPELL !!!!

The association du sou école publique de Saint Germain du Teil invites you to meet at 3.30pm in front of the salle des fêtes to go trick-or-treating around the village!

Then head to the Salle Deltour from 4pm for the Halloween party.

Share the harvest and enjoy a snack provided by the association.

We’re counting on you and your terrifying disguise!

German :

SÜSSIGKEITEN ODER EINEN ZAUBERSPRUCH !!!!

Der Förderverein der öffentlichen Schule von Saint Germain du Teil trifft sich um 15:30 Uhr vor dem Festsaal, um eine Runde durch das Dorf zu drehen und viele Süßigkeiten zu sammeln!

Anschließend treffen wir uns ab 16 Uhr in der Deltour-Halle für die Halloween-Party.

Die Ernte wird geteilt und der Verein bietet einen Imbiss an.

Wir zählen auf dich und dein gruseliges Kostüm!

Italiano :

DOLCETTI O UN INCANTESIMO !!!!

L’associazione per la raccolta fondi della scuola pubblica di Saint Germain du Teil vi dà appuntamento alle 15.30 davanti al municipio per fare « dolcetto o scherzetto » in giro per il paese e raccogliere tanti dolcetti!

Poi, a partire dalle 16.00, recatevi alla Salle Deltour per la festa di Halloween.

Condivideremo il raccolto e offriremo una merenda.

Contiamo su di voi e sul vostro terrificante costume!

Espanol :

¡¡¡¡CARAMELOS O HECHIZO !!!!

La asociación para la recaudación de fondos de la escuela pública Saint Germain du Teil se reunirá contigo a las 15.30 h delante del ayuntamiento para salir a pedir caramelos por el pueblo y recoger muchos dulces

A continuación, a partir de las 16:00, nos dirigiremos a la Salle Deltour para celebrar la fiesta de Halloween.

Compartiremos la cosecha y ofreceremos una merienda.

¡Contamos contigo y con tu terrorífico disfraz!

