Halloween TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

TRIE-SUR-BAISE 11 Rue des Ecoles Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

19h30 à 22h ouvert à tous les enfants de 3/11 ans sous la responsabilité des parents.

Venez déguisés à la Maison Enfance Jeunesse. fermeture des entrées à 21h.

TRIE-SUR-BAISE 11 Rue des Ecoles Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 02 78

7.30pm to 10pm open to all children aged 3/11, under parental responsibility.

Come in costume to the Maison Enfance Jeunesse. Entrance closes at 9pm.

19:30 bis 22:00 Uhr offen für alle Kinder von 3/11 Jahren unter der Verantwortung der Eltern.

Kommen Sie verkleidet in das Maison Enfance Jeunesse. Schließung der Eingänge um 21 Uhr.

dalle 19.30 alle 22.00 aperto a tutti i bambini di 3/11 anni, sotto la responsabilità dei genitori.

Venite vestiti eleganti alla Maison Enfance Jeunesse. L’ingresso chiude alle 21.00.

de 19.30 a 22.00 h. Abierto a todos los niños de 3 a 11 años, bajo la responsabilidad de sus padres.

Ven disfrazado a la Maison Enfance Jeunesse. La entrada se cierra a las 21:00.

