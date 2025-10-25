Halloween: Trouvez la phrase mystère Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne

Place de Verdun Centre ville Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-25

Prêt à relever le défi ?

Partez à la chasse aux lettres cachées chez les commerçants participants et tentez de recomposer le mot mystère !

English :

Ready to take up the challenge?

Go on a hunt for hidden letters in participating shops and try to put the mystery word back together!

German :

Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen?

Gehen Sie auf die Jagd nach versteckten Buchstaben bei den teilnehmenden Händlern und versuchen Sie, das geheimnisvolle Wort zusammenzusetzen!

Italiano :

Pronti a raccogliere la sfida?

Andate a caccia delle lettere nascoste nei negozi aderenti e cercate di ricomporre la parola misteriosa!

Espanol :

¿Listo para aceptar el reto?

Salga a la caza de las letras escondidas en los comercios participantes e intente recomponer la palabra misteriosa

