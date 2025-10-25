Halloween: Trouvez la phrase mystère Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne
Halloween: Trouvez la phrase mystère Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne samedi 25 octobre 2025.
Halloween: Trouvez la phrase mystère
Place de Verdun Centre ville Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Prêt à relever le défi ?
Partez à la chasse aux lettres cachées chez les commerçants participants et tentez de recomposer le mot mystère !
.
Place de Verdun Centre ville Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 65 29 05
English :
Ready to take up the challenge?
Go on a hunt for hidden letters in participating shops and try to put the mystery word back together!
German :
Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen?
Gehen Sie auf die Jagd nach versteckten Buchstaben bei den teilnehmenden Händlern und versuchen Sie, das geheimnisvolle Wort zusammenzusetzen!
Italiano :
Pronti a raccogliere la sfida?
Andate a caccia delle lettere nascoste nei negozi aderenti e cercate di ricomporre la parola misteriosa!
Espanol :
¿Listo para aceptar el reto?
Salga a la caza de las letras escondidas en los comercios participantes e intente recomponer la palabra misteriosa
L’événement Halloween: Trouvez la phrase mystère Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-10-11 par Royan Atlantique