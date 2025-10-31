Halloween Viens aider Bou le fantôme à retrouver son pouvoir avenue de la paix Eymoutiers

Halloween Viens aider Bou le fantôme à retrouver son pouvoir avenue de la paix Eymoutiers vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Viens aider Bou le fantôme à retrouver son pouvoir

avenue de la paix Sous les halles de la bibliothèque Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’association Eymoutiers Cœur de ville vous donne rdv pour fêter Halloween! Venez aider Bou le fantôme à retrouver son pouvoir. Un goûter sera offert aux participants. .

avenue de la paix Sous les halles de la bibliothèque Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 eymoutiers-coeur-de-ville@orange.fr

English : Halloween Viens aider Bou le fantôme à retrouver son pouvoir

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween Viens aider Bou le fantôme à retrouver son pouvoir Eymoutiers a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Portes de Vassivière