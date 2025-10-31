Halloween Viens aider Bou le fantôme à retrouver son pouvoir avenue de la paix Eymoutiers
avenue de la paix Sous les halles de la bibliothèque Eymoutiers Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
2025-10-31
L’association Eymoutiers Cœur de ville vous donne rdv pour fêter Halloween! Venez aider Bou le fantôme à retrouver son pouvoir. Un goûter sera offert aux participants. .
avenue de la paix Sous les halles de la bibliothèque Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 eymoutiers-coeur-de-ville@orange.fr
