Halloween’s Disorder: Mha Iri, Dj Physical, Sterling Moss et plus encore Virage Paris

Pour cette édition, DISORDER renaît dans son nouveau spot préféré: VIRAGE, un open air couvert, brut et libre, en bordure de périphérique.

Pour l’occasion, on vous a prévu du très lourd : La légende qui nous vient d’écosse et qui hybride Trance et Hardtechno à la perfection MHA IRI, le producteur aux milles facettes DJ PHYSICAL, le pionnier anglais de l’acid STERLING MOSS, les parisiens BXTR & DIAZEPIN. Le groupe au style imprévisible, Cirque Électrique Band, ouvrira le bal et, pour le closing, la résidente de DISORDER, CANNONBAR, sera en b2b avec le Bruxellois du collectif Mental Forces : CHUBBZ.

Le lieu sera sublimé par les décorations incroyables des ORNORM, illuminé par le mapping de MUSHILOPSY, animé par les jeux décalés DES GUEUX et enflammé par les performances incroyables des légendes du CIRQUE ÉLECTRIQUE.

Vous y retrouverez également les tirages de notre cartomenteuse et professionnelle de la maraboutade Madame Julie, les maquillages de Camille Make Up, le body painting de ODJIN, et, pour compléter l’expérience, un coin massage pour apaiser les corps tourmentés.

HALLOWEEN’S DISORDER est de retour. Préparez-vous au rituel.

Marécages obscurs, rituels vaudou et créatures oniriques et terrifiantes vous attendent… Après un an d’absence, notre nuit préférée revient enfin : HALLOWEEN’S DISORDER.

Le vendredi 31 octobre 2025

de 22h00 à 07h00

De 15 à 21,60 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris