Hallowwen au Naia Museum Rochefort-en-Terre

Hallowwen au Naia Museum

14 rue du Château Rochefort-en-Terre Morbihan

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2026-11-02 20:30:00

2025-10-31

Vendredi 31 octobre Soirée contée spéciale Creepypastas avec @quentinfoureau_conteur .

Nées sur internet, les Creepypastas sont des légendes urbaines effrayantes qui circulent sur les forums et réseaux sociaux. Connaissez-vous Slender Man, les Backrooms, où encore le Momo Challenge ..?

Samedi 1 et dimanche 2 novembre Visites guidées à la lampe de poche.

On fait sauter le disjoncteur pour vous faire découvrir nos quelques 200 œuvres fantastiques, étranges et oniriques. Une immersion inédite et frissonnante dans un Naia Museum plus dark que jamais. .

14 rue du Château Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 64 50

