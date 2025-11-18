Hallucination – Un spectacle pour ceux qui aiment l’hypnose (mais aussi pour ceux qui la détestent). Médiathèque de coulanges Gonesse

Hallucination – Un spectacle pour ceux qui aiment l’hypnose (mais aussi pour ceux qui la détestent). Vendredi 12 décembre, 14h00, 20h00 Médiathèque de coulanges Val-d’Oise

Début : 2025-12-12T14:00:00 – 2025-12-12T15:00:00

Fin : 2025-12-12T20:00:00 – 2025-12-12T21:00:00

Attention : ici personne ne va s’effondrer sur scène. Personne ne va rire de cobayes ridiculisés qui oublient leur prénom, le chiffre 3 ou leur langue maternelle. Car Hallucination n’est pas un spectacle d’hypnose : c’est un spectacle sur l’hypnose. En fait, c’est même un spectacle sur l’hypnose et vous. Qu’est-ce que ce mot vous évoque ? Qu’est-ce que vous pensez de ce phénomène ? Est-ce qu’il vous impressionne, vous effraie, vous laisse complètement froid(e) ? Et surtout, est-ce que vous en attendez quelque chose ? Et quoi ? Être amusé(e), surpris(e), guéri(e), sauvé(e) ?

Mais attention (bis) : si vous pensez que l’hypnose est un phénomène extraordinaire et surnaturel, vous allez sûrement repartir déçu(e)s de ce spectacle. Et si vous pensez, au contraire, que l’hypnose est une grande arnaque, vous allez peut-être en repartir émerveillé(e)s. Car Hallucination ne cherchera ni à vous fasciner par l’hypnose, ni à vous émanciper en vous avertissant de ses dangers. Son seul but est de bousculer vos certitudes concernant cette pratique, et ce quelles que soient vos certitudes. D’interroger ensemble les fantasmes et les croyances que cette pratique cristallise pour nous.

Par le biais d’expériences interactives et ludiques, parfois individuelles, parfois collectives, vous serez amené(e)s à déplacer vos seuils de perception et à questionner votre rapport à la croyance, à votre besoin d’extraordinaire et, donc, à l’hypnose.

Rémy Berthier, seul en scène, vous accompagnera avec simplicité dans un voyage intimiste en vous offrant toute une palette d’outils pour vous proposer d’explorer cet état mystérieux. Son but n’est pas de fasciner mais de troubler. Il ne souhaite pas subjuguer, mais interroger : suffit-il de croire qu’on est hypnotisé pour l’être ? L’hypnose est-elle un phénomène imaginaire, scientifique ou magique ?

Hallucination s’ouvre par une promesse : pendant le spectacle, vous allez tou(te)s connaître, d’une manière ou d’une autre, un état d’hypnose – et ce sans aucun critère de sélection préalable. Cet état arrivera au rythme de chacun(e), et prendra une forme différente pour tou(te)s : libre à chacun(e) de vous de croire ou non à cette promesse, et d’interpréter comme vous le sentez le trouble de vos sensations.

Pour créer cette Hallucination, Rémy Berthier jongle avec des techniques distinctes mais poreuses : hypnose, magie, mentalisme. Il ne vous préviendra jamais de la nature des techniques utilisées, pour vous laisser libres de choisir ce à quoi vous souhaitez croire. Vous n’obtiendrez donc pas de ce spectacle des réponses fermes au sujet de ce phénomène. Mais ce qui est sûr, c’est que vous en repartirez perplexe et amus(é)e, avec une autre idée de l’hypnose que celle avec laquelle vous étiez arrivé(e).

Conception et interprétation : Rémy Berthier

Collaboration artistique et à l’écriture : Pauline Picot

Collaboration artistique et technique : Sylvain Vip et Maxime Schucht

Production déléguée : Stupefy

En 2023, la compagnie Stupefy est accompagnée par le dispositif « Parcours d’Artistes » de La Villette.

Partenaires : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du

Théâtre (ENSATT), Centre Culturel de la Ferme Corsange à Bailly-Romainvilliers, L’Estran – scène de la Ville de Guidel, Le Magic Wip Paris-Villette et la compagnie Le Phalène.

Remerciements : Mireille Losco-Lena – directrice de recherche du projet

« Hypnose » à l’ENSATT, Lucy Bergeret et Nicolas Marsal, praticiens en hypnose.

Médiathèque de coulanges 4 Rue Saint-Nicolas, 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d'Oise Île-de-France

