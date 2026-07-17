Halluin répare !, Centre Social L’essentiel, Halluin

Informations pratiques

Halluin répare ! Samedi 17 octobre, 14h30 Centre Social L’essentiel Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Centre Social L’essentiel 78 rue Gustave Desmettre 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 11 50 »}]

Cassé, troué, en panne, arraché? Ne jetez plus, réparons ensemble ! Petit électroménager appareil électrique Informatique Objet déco Textile