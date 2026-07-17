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Halluin répare !, Centre Social L’essentiel, Halluin

samedi 17 octobre 2026 · Centre Social L'essentiel · Halluin

Halluin répare !, Centre Social L’essentiel, Halluin

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Centre Social L'essentiel
Adresse
78 rue Gustave Desmettre 59250 Halluin
Ville
59250 Halluin
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Halluin répare ! Samedi 17 octobre, 14h30 Centre Social L’essentiel Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

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