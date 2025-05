Hallyu, la vague Coréenne – Bourges, 24 mai 2025 20:00, Bourges.

Cher

Hallyu, la vague Coréenne Rue de la Mairie Bourges Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Les comédiens jeunes et adultes de « l’Atelier Théâtre des Gibjoncs » vous présentent leur spectacle mettant à l’honneur la Corée du Sud! Réservez votre place sans plus attendre sur le site de l’ATG ou sur place !

Une fresque colorée, en 3 saisons, où se mêlent le passé et le présent, la campagne et la ville, l’Asie et l’Occident. C’est ne ouverture sur les autres, entre les rythmes entraînants du K-pop et le charme romanesque des estampes coréennes. 12 .

Rue de la Mairie

Bourges 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 76 40

English :

Young and adult actors from the « Atelier Théâtre des Gibjoncs » present their show featuring South Korea! Reserve your place now on the ATG website or on site!

German :

Die jugendlichen und erwachsenen Schauspieler des « Atelier Théâtre des Gibjoncs » präsentieren Ihnen ihre Aufführung, die Südkorea in den Mittelpunkt stellt! Buchen Sie Ihren Platz auf der Website des ATG oder vor Ort!

Italiano :

Gli attori giovani e adulti dell’Atelier Théâtre des Gibjoncs presentano il loro spettacolo con la Corea del Sud! Prenotate subito il vostro posto sul sito dell’ATG o di persona!

Espanol :

Los actores jóvenes y adultos del « Atelier Théâtre des Gibjoncs » presentan su espectáculo sobre Corea del Sur Reserve ya su plaza en el sitio web del ATG o en persona

