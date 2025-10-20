HALOWEEN A LA LUDOTHEQUE Montréjeau
Début : 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-20 12:00:00
2025-10-20
Viens t’amuser pour Haloween!
On t’attend déguisé pour jouer avec les copains. .
LUDOTHEQUE Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60
English :
Come and have fun for Haloween!
German :
Komm und amüsiere dich bei Haloween!
Italiano :
Venite a divertirvi per Halloween!
Espanol :
¡Ven a divertirte en Haloween!
L’événement HALOWEEN A LA LUDOTHEQUE Montréjeau a été mis à jour le 2025-10-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE