HALOWEEN A LA LUDOTHEQUE Montréjeau

HALOWEEN A LA LUDOTHEQUE

HALOWEEN A LA LUDOTHEQUE Montréjeau lundi 20 octobre 2025.

HALOWEEN A LA LUDOTHEQUE

LUDOTHEQUE Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-20 12:00:00

Date(s) :
2025-10-20

Viens t’amuser pour Haloween!
On t’attend déguisé pour jouer avec les copains.   .

LUDOTHEQUE Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60 

English :

Come and have fun for Haloween!

German :

Komm und amüsiere dich bei Haloween!

Italiano :

Venite a divertirvi per Halloween!

Espanol :

¡Ven a divertirte en Haloween!

L’événement HALOWEEN A LA LUDOTHEQUE Montréjeau a été mis à jour le 2025-10-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE