Haloween boom party Lessay

Haloween boom party Lessay samedi 1 novembre 2025.

Haloween boom party

Salle saint cloud Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:30:00

fin : 2025-11-01 17:30:00

Date(s) :

2025-11-01

Une fête pour les enfants et leurs parents. Animée par DJ Bruno. Danse, animations, concours de costume. Buvette sur place. 2€ l’entrée. .

Salle saint cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 10 07 02 00 asso.lessay@famillesrurales.org

English : Haloween boom party

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Haloween boom party Lessay a été mis à jour le 2025-10-10 par Côte Ouest Centre Manche