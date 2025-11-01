Haloween boom party Lessay
Haloween boom party Lessay samedi 1 novembre 2025.
Haloween boom party
Salle saint cloud Lessay Manche
Une fête pour les enfants et leurs parents. Animée par DJ Bruno. Danse, animations, concours de costume. Buvette sur place. 2€ l’entrée. .
Salle saint cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 10 07 02 00 asso.lessay@famillesrurales.org
