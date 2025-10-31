HALOWEEN LESPIGNAN Lespignan
HALOWEEN LESPIGNAN Lespignan vendredi 31 octobre 2025.
HALOWEEN LESPIGNAN
Lespignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Préparez vos plus effrayants déguisements ! Sorcières, fantômes, vampires et petits monstres sont attendus pour une après-midi terriblement amusante !
Préparez vos plus effrayants déguisements ! Sorcières, fantômes, vampires et petits monstres sont attendus pour une après-midi terriblement amusante ! .
Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 4 67 37 02 06
English :
Get your scariest costumes ready! Witches, ghosts, vampires and little monsters are in store for a terribly fun afternoon!
German :
Bereiten Sie Ihre gruseligsten Verkleidungen vor! Hexen, Geister, Vampire und kleine Monster werden erwartet, um einen schrecklich lustigen Nachmittag zu erleben!
Italiano :
Preparate i vostri costumi più spaventosi! Streghe, fantasmi, vampiri e piccoli mostri sono pronti per un pomeriggio terribilmente divertente!
Espanol :
¡Prepara tus disfraces más terroríficos! ¡Brujas, fantasmas, vampiros y pequeños monstruos te esperan para pasar una tarde terriblemente divertida!
L’événement HALOWEEN LESPIGNAN Lespignan a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT LA DOMITIENNE