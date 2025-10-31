HALOWEEN LESPIGNAN Lespignan

Lespignan Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-31

Préparez vos plus effrayants déguisements ! Sorcières, fantômes, vampires et petits monstres sont attendus pour une après-midi terriblement amusante !

Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 4 67 37 02 06

English :

Get your scariest costumes ready! Witches, ghosts, vampires and little monsters are in store for a terribly fun afternoon!

German :

Bereiten Sie Ihre gruseligsten Verkleidungen vor! Hexen, Geister, Vampire und kleine Monster werden erwartet, um einen schrecklich lustigen Nachmittag zu erleben!

Italiano :

Preparate i vostri costumi più spaventosi! Streghe, fantasmi, vampiri e piccoli mostri sono pronti per un pomeriggio terribilmente divertente!

Espanol :

¡Prepara tus disfraces más terroríficos! ¡Brujas, fantasmas, vampiros y pequeños monstruos te esperan para pasar una tarde terriblemente divertida!

