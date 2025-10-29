HALOWEEN MÉDIATHÈQUE BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb
HALOWEEN MÉDIATHÈQUE BOUSQUET D’ORB
Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb Hérault
Haloween Party à la médiathèque du Bousquet d’Orb. Dessin, maquillage contes.Gratuit sur inscription ( A part de 6/7 ans). Info et réservation au 04 67 23 80 72
English :
Haloween Party at Le Bousquet d’Orb media library. Free with registration (from 6/7 years). Info and booking on 04 67 23 80 72
German :
Haloween Party in der Mediathek von Le Bousquet d’Orb. Zeichnen, Schminken, Märchen kostenlos mit Anmeldung (ab 6/7 Jahren). Info und Reservierung unter 04 67 23 80 72
Italiano :
Festa di Halloween presso la mediateca Bousquet d’Orb. Gratuito con iscrizione (dai 6/7 anni). Info e prenotazioni al numero 04 67 23 80 72
Espanol :
Fiesta de Haloween en la mediateca Bousquet d’Orb. Gratis con inscripción (a partir de 6/7 años). Información y reservas en el 04 67 23 80 72
