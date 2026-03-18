Halte jeux du Relais Petite Enfance à Argence-en-Aubrac Argences en Aubrac
Halte jeux du Relais Petite Enfance à Argence-en-Aubrac Argences en Aubrac vendredi 20 mars 2026.
Halte jeux du Relais Petite Enfance à Argence-en-Aubrac
Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Le RPE organise une halte jeux parcours motricité en médiathèque
Rendez-vous à la médiathèque pour le parcours de motricité.
Enfant de 0 à 6 ans.
Sur inscription au 07 56 41 47 74 .
Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 56 41 47 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The RPE organizes a motor skills playgroup in the media library
L’événement Halte jeux du Relais Petite Enfance à Argence-en-Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)