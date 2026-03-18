Halte jeux du Relais Petite Enfance à Laguiole

1 rue Lavernhe Pôle Multi-services Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Le RPE organise une halte jeux parcours motricité en médiathèque

Rendez-vous à la médiathèque pour le parcours de motricité.

Enfant de 0 à 6 ans.

Sur inscription au 07 56 41 47 74 .

1 rue Lavernhe Pôle Multi-services Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 7 56 41 47 74

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English :

The RPE organizes a motor skills playgroup in the media library

L’événement Halte jeux du Relais Petite Enfance à Laguiole Laguiole a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)