Halte jeux du Relais Petite Enfance à Laguiole Laguiole
Halte jeux du Relais Petite Enfance à Laguiole Laguiole mercredi 25 mars 2026.
Halte jeux du Relais Petite Enfance à Laguiole
1 rue Lavernhe Pôle Multi-services Laguiole Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Le RPE organise une halte jeux parcours motricité en médiathèque
Rendez-vous à la médiathèque pour le parcours de motricité.
Enfant de 0 à 6 ans.
Sur inscription au 07 56 41 47 74 .
1 rue Lavernhe Pôle Multi-services Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 7 56 41 47 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The RPE organizes a motor skills playgroup in the media library
L’événement Halte jeux du Relais Petite Enfance à Laguiole Laguiole a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)