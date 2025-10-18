Hamac en concert à Fons Fons

Hamac en concert à Fons Fons samedi 18 octobre 2025.

Hamac en concert à Fons

salle des fêtes Fons Lot

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 19:30:00

2025-10-18

Ils ont voyagé, ils sont allés sur d’autres continents, vu d’autres cieux… pour rapporter une musique qui nous parle d’ailleurs, de dépaysement. Une musique nomade !

Pour ce concert d’automne, Crescendo vous invite à venir découvrir cette nouvelle formation, issue de Baldango, qui depuis quelques années marquait les esprits dans la région. Nouvelle formation, nouveau projet, 100% création, des textes 100% HAMAC !

Les quatre musiciens nous font tanguer entre chanson française et musiques du monde. Les textes, portés d’une seule voix par le couple de chanteur.euses, nous parlent de nature, de révolte et de panache. Les mots sont colorés d’une musique originale, teintée d’influences variées, de l’afrobeat à la musique cubaine, du maloya au samba-reggae. Un grand tout pour des chansons fraîches et percutantes.

Evénement organisé par l’association CRESCENDO .

salle des fêtes Fons 46100 Lot Occitanie crescendo.fons@gmail.com

English :

An evening of energy, volcanoes and merriment + food and drink!

They’ve traveled, been to other continents, seen other skies…

German :

Ein Abend im Zeichen der Energie, des Vulkans und der Fröhlichkeit + kleine Snacks und Bar für den Durst!

Sie sind gereist, haben andere Kontinente besucht und andere Himmel gesehen.

Italiano :

Una serata all’insegna dell’energia, dei vulcani e del divertimento, oltre a uno snack bar e un bar per dissetarsi!

Hanno viaggiato, sono stati in altri continenti, hanno visto altri cieli…

Espanol :

Una noche de energía, volcanes y diversión, ¡además de un tentempié y un bar para saciar la sed!

Han viajado, han estado en otros continentes, han visto otros cielos…

