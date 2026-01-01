Hambers en Scène Hambers

Hambers en Scène

Salle des fêtes le Clos de l’Arpent Hambers Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14

La troupe de théâtre vous interprète 2 pièces

– en 1ère partie Dirty Dancing , création

– 2ème partie On ne choisit pas sa famille , comédie de Jean-Chistophe Barc.

Sur réservation.

Préparez-vous à passer un moment inoubliable ! un déluge de rires, de surprises et de situations complètement déjantées. .

Salle des fêtes le Clos de l’Arpent Hambers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 00 66

