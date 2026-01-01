Hambers en Scène Hambers
Hambers en Scène Hambers samedi 31 janvier 2026.
Hambers en Scène
Salle des fêtes le Clos de l’Arpent Hambers Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14
La troupe de théâtre vous interprète 2 pièces
– en 1ère partie Dirty Dancing , création
– 2ème partie On ne choisit pas sa famille , comédie de Jean-Chistophe Barc.
Sur réservation.
Préparez-vous à passer un moment inoubliable ! un déluge de rires, de surprises et de situations complètement déjantées. .
Salle des fêtes le Clos de l’Arpent Hambers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 00 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Hambers en Scène Hambers a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons