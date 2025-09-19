(H)ame(aux) habitants : Tisser un lien avec les habitants et le territoire, prendre le temps de vivre la rencontre locale. Castellane Castellane
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00
Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00
Visite avec Cléo, guide-conférencière et rencontre avec un habitant du hameau de Robion
RDV au hameau
Office de Tourisme
Castellane
04 92 72 59 12 / animation@castellane-verdon.com
Castellane Robion, 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:animation@castellane-verdon.com »}]
Mathieu Simoulin – Verdon Pictures