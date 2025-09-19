(H)ame(aux) habitants : Tisser un lien avec les habitants et le territoire, prendre le temps de vivre la rencontre locale. Castellane Castellane

(H)ame(aux) habitants : Tisser un lien avec les habitants et le territoire, prendre le temps de vivre la rencontre locale. Vendredi 19 septembre, 18h00 Castellane Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Visite avec Cléo, guide-conférencière et rencontre avec un habitant du hameau de Robion

RDV au hameau

Office de Tourisme

Castellane

04 92 72 59 12 / animation@castellane-verdon.com

Castellane Robion, 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:animation@castellane-verdon.com »}]

Mathieu Simoulin – Verdon Pictures