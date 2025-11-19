HAMILTON DE HOLANDA & GONZALO RUBALCABA – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

HAMILTON DE HOLANDA & GONZALO RUBALCABA Début : 2025-11-19 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : HAMILTON DE HOLANDA & GONZALO RUBALCABAJazz & Musiques du mondeTitre : Duo Gonzalo Rubalcaba et Hamilton de Holanda Sous-titre : Collab Date : Vendredi 19 novembre 2025 Horaire : 20h30Distribution : Gonzalo Rubalcaba, piano Hamilton de Holanda, mandoline Chapeau : Reconnue comme un lieu incontournable du jazz et des musiques du monde, La Seine Musicale joue la carte de la diversité. Mêlant styles, influences et générations, son programme présente des figures internationales, révèle des musiciens émergents et propose des rencontres inédites. Une affiche vibrante sous le signe du swing, du groove et de l’improvisation !Texte :De la mandoline, instrument à cordes indissociable de la chanson populaire napolitaine et souvent utilisé dans le style country, le brésilien Hamilton de Holanda a fait un véhicule hybride, à la fois gardien de la tradition musicale de son pays et fer de lance d’une fusion très actuelle, où souffle l’esprit du jazz. Les grandes figures de cette musique l’ont d’ailleurs adoubé comme l’un des leurs, notamment Wayne Shorter déclarant que Miles Davis aurait adoré ce musicien . Décidé à marquer de son empreinte ce petit luth qui cache si bien son jeu, Hamilton l’a modifié en lui ajoutant deux cordes, lui ouvrant ainsi de nouvelles possibilités. Figure désormais incontournable du jazz afro-cubain, Gonzalo Rubalcaba enchante par son jeu à la fois d’une précision saisissante et d’une liberté débordante, et son piano oscille entre racines caribéennes et explorations rythmiques. De Holanda étant grand admirateur de Rubalcaba, il était écrit que leur rencontre produirait une musique riche, doublement enracinée, chacun apportant avec respect sa culture à l’autre. Lyrisme, diversité des harmonies et du tempo, improvisations et courses-poursuites : la collaboration entre ces deux musiciens hors-normes constitue un événement musical dépassant les catégories, singulièrement mis en valeur par le superbe écrin de l’Auditorium.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92