Hamlet concert dessiné – boulevard Paul Cezanne Gardanne 20 juin 2025 20:30

Bouches-du-Rhône

Hamlet concert dessiné Vendredi 20 juin 2025 de 20h30 à 22h. boulevard Paul Cezanne Médiathèque Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-20 20:30:00

fin : 2025-06-20 22:00:00

2025-06-20

La médiathèque de Gardanne vous propose « Hamlet concert dessiné ». La tragique histoire d’Hamlet, prince du Danemark

avec :

Sébastien Vassant, dessins en direct

Matthieu Donarier, saxophones, clarinettes, piano, compositions



Comment raconter Hamlet avec plumes, encres, pinceaux, peintures et instruments de musique ?

Voilà l’enjeu. Hamlet, cette histoire universelle que tout le monde croit connaître, est un drame, un vrai, c’est une terrible tragédie portée par un scénarion implacable digne de la grande tradition du western ou du film noir. On tremble, et on rigole, aussi. Le choix est clair et diablement efficace Sébastien Vassant et Matthieu Donarier font le pari de la création en direct, sans aucune bande enregistrée ni dessins préparés à l’avance. On peut alors, tout à tour, se faire happer par l’histoire en plongeant dans l’écran et la musique, ou observer le duo bricoler aux côtés du public un cinéma muet éphémère, chaque fois réinventé. .

boulevard Paul Cezanne Médiathèque

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 15 16 mediatheque@ville-gardanne.fr

English :

The Gardanne media library presents « Hamlet concert dessiné ». The tragic story of Hamlet, Prince of Denmark

German :

Die Mediathek von Gardanne bietet Ihnen « Hamlet gezeichnetes Konzert » an. Die tragische Geschichte von Hamlet, Prinz von Dänemark

Italiano :

La Biblioteca multimediale Gardanne presenta « Hamlet concert dessiné ». La tragica storia di Amleto, principe di Danimarca

Espanol :

La biblioteca multimedia de la Gardanne presenta « Hamlet concert dessiné ». La trágica historia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca

